Myanmar: giunta militare proroga lo stato di emergenza per altri sei mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il comunicato congiunto diffuso dai ministri degli Esteri Asean al termine della recente ministeriale, alcuni tra i Paesi membri guardano con favore alle iniziative diplomatiche recentemente intraprese dalla Thailandia per riavvicinare all'Associazione il Myanmar. Il comunicato riferisce che "un certo numero" di Stati dell'Asean guarda "alle recenti attività" di Bangkok nei confronti del Myanmar come a uno "sviluppo positivo". Il comunicato non menziona in particolare l'incontro tra il ministro degli Esteri thailandese e Aung San Suu Kyi, tuttavia precisa che ogni sforzo diplomatico assunto nei confronti di Naypyidaw dovrebbe essere intrapreso "in coordinamento con la presidenza dell'Asean": un apparente avvertimento a Bangkok a rispettare la leadership dell'organizzazione, che quest'anno è retta dall'Indonesia. (segue) (Inn)