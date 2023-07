Myanmar: giunta militare proroga lo stato di emergenza per altri sei mesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la recente ministeriale di Giacarta, la ministra degli Esteri indonesiana, Retno Marsudi, ha ribadito l’importanza del Consenso in cinque punti come “principale riferimento” nella gestione della crisi, la cui attuazione dovrebbe rimanere al centro dell’azione dell’Asean. Il Consenso è il documento concordato dai leader dell’organizzazione nel vertice straordinario del 24 aprile 2021 a Giacarta, poco dopo il colpo di stato militare a Naypyidaw. I cinque punti hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la fornitura di assistenza umanitaria. La rappresentante del governo indonesiano ha detto che la presidenza dell’Asean quest’anno si è impegnata in oltre cento appuntamenti relativi alla crisi in Myanmar e che è fondamentale, anche se difficile, incoraggiare il dialogo tra le parti. “Solo una soluzione politica porterà a una pace duratura”, ha affermato. Marsudi ha espresso preoccupazione per l’aumento della violenza; inoltre, ha parlato di progressi nella fornitura di assistenza umanitaria. (Inn)