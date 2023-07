Giordania: eventi memorabili a Petra e Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trio italiano Il Volo e la compagnia di danza irlandese Riverdance “si esibiscono a settembre in due luoghi simbolo della Giordania”. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso oggi dal Jordan Tourism Board Italia, secondo il quale si tratta di “due eventi che da soli valgono il viaggio in Giordania, grazie ad artisti di fama internazionale che si esibiranno in due dei luoghi più famosi e scenografici del Paese”. “Venerdì 15 settembre, il trio pop operistico italiano Il Volo si esibirà al Petra Cultural Village, nel sito patrimonio dell’Unesco, considerato una delle sette meraviglie del mondo” continua il comunicato. “Sarà poi la volta del gruppo di danza irlandese Riverdance, che il 21, 22 e 23 settembre celebrerà il suo 25esimo anniversario con una memorabile esibizione al Teatro romano di Amman. Due eventi eccezionali che dimostrano come gli spettacoli dal vivo possano integrarsi perfettamente con i siti del patrimonio culturale per creare un'esperienza indimenticabile” si legge ancora nel comunicato. (segue) (Com)