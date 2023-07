Giordania: eventi memorabili a Petra e Amman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Petra Cultural Village, situato a Beidha, tre chilometri a nord di Petra, vicino alla Piccola Petra, offre un'ambientazione unica con la sua antica architettura scavata nella roccia e uno splendido ambiente naturale. Mentre il pubblico si immerge in questa straordinaria atmosfera, verrà trasportato in un mondo in cui la musica del trio Il Volo, famoso in tutto il mondo, incontra la storia. L'evento fa parte della rassegna ‘Rose City Nights’, una serie di spettacoli culturali e musicali che si svolgono durante tutto l'anno al Petra Cultural Village, organizzato da Petra Development and Tourism Region Authority e dal Jordan Tourism Board in collaborazione con Friends of Jordan Festivals”, ha aggiunto il comunicato. “Una delle produzioni di intrattenimento dal vivo di maggior successo e durata, Riverdance continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con la sua miscela irresistibile di danza tradizionale irlandese e coreografia contemporanea. Lo spettacolo sarà ulteriormente potenziato dalla scenografica ambientazione nel Teatro Romano di Amman, grandioso edificio del II secolo d.C. con seimila posti a sedere, che sorge vicino all'antico foro romano della capitale giordana, ai piedi della Cittadella”, si precisa nel comunicato. (segue) (Com)