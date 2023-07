Speciale scuola: Decreto Pa bis, Bicchielli (Nm), importante nostro contributo per scuole paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge "interviene per rendere più efficiente e più efficace l'operato dell'amministrazione: dalla cabina di regia per la crisi idrica alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, dal riparto delle risorse per le reti oncologiche e il sistema sanitario alla semplificazione delle procedure per fronteggiare i rincari dei materiali per la realizzazione delle opere pubbliche". E' quanto ha affermato il vicecapogruppo di Noi moderati alla Camera, Pino Bicchielli, in sede di dichiarazione di voto, nell'Aula di Montecitorio, sulla questione di fiducia sul decreto Pa bis. "Il contributo importante di Noi moderati riguarda, tra gli altri, quello di una sempre più autentica equiparazione fra scuola pubblica e istituti paritari in merito al personale docente: abbiamo chiesto l'acquisizione dell'abilitazione per i docenti con tre anni di servizio, riconoscendo pari dignità all'insegnamento nelle scuole paritarie e in quelle statali - ha continuato il parlamentare -. Anche per i docenti delle paritarie si avrà l'abilitazione dai percorsi universitari, e l'insegnamento sarà considerato per tre anni requisito valido per il mantenimento della parità da parte della scuola dove insegnano. Altro tema fondante per Noi moderati è quello dei magistrati onorari: sono quasi 5 mila, su di loro grava il 50 per cento delle sentenze italiane, il 90 per cento delle udienze penali monocratiche e la quasi totalità delle tutele delle interdizioni e delle inabilitazioni; sono loro che ci permettono di superare le procedure di infrazione che ci arrivano dall'Europa. E a loro sono stati negati per anni diritti quali una trasparente gestione delle ferie, della maternità, dei permessi, di tutto quanto afferisce l'ambito previdenziale. Con il contributo dato da Noi moderati a questo decreto si delinea il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati". (Rin)