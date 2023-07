Speciale scuola: Roma, Meleo (M5s), sezioni tagliate a scuola infanzia "Coccinella", presentata interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fermare i tagli "alle sezioni della scuola dell'infanzia 'Coccinella'. Questo punto di riferimento per le famiglie della Garbatella ha infatti ricevuto la comunicazione di un'ulteriore chiusura, nonostante le quattro sezioni formate per il prossimo anno abbiano raggiunto il numero minimo previsto dalle norme. Questo è avvenuto solo dopo che i nuovi genitori e bambini hanno conosciuto le loro maestre e ricevuto spiegazioni sull'organizzazione e l'accoglienza che partirà a settembre". Così in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea Capitolina Linda Meleo. Il disagio, sia tra i genitori che tra le insegnanti, "è palpabile: togliere una sezione significa accorpare le classi, rendendole più difficili da gestire, e lasciare parte del personale in uno stato di incertezza lavorativa. Per questo ho subito firmato un'interrogazione in Assemblea Capitolina per conoscere le motivazioni dietro a questa chiusura. L'auspicio è di bloccare questa decisione, che rischia di pregiudicare la qualità dei servizi e delle cure rese a tanti bambini e di privare la scuola di professionalità storiche". (Com)