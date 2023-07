Speciale scuola: Milano, Federlingue, nasce il primo corso di Project Manager linguistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce a Milano presso la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli il primo corso di alta specializzazione per Project Manager linguistici in Italia, in collaborazione con Landoor, agenzia di traduzione, e il patrocinio di Federlingue Confcommercio. "Il Project Manager linguistico - spiega la nota diffusa da Federlingue - è il vero e proprio "motore" delle agenzie di traduzione (LSP) e dei reparti di comunicazione e localizzazione delle grandi aziende: si tratta di una figura centrale con visione strategica, di collegamento tra i clienti e l'azienda, che si occupa di coordinamento, pianificazione dei progetti, gestione di tempi e budget, ed è per questo che è molto richiesta dalle imprese". "Ha competenze tecniche, ma anche capacità che afferiscono alla sfera dell'intelligenza emotiva, dalla gestione del team alla psicologia delle relazioni lavorative", prosegue la comunicazione. "Intelligenza artificiale, traduzione automatica, ChatGpt: il mondo è a una svolta senza precedenti. Ma noi esperti linguisti siamo pronti a cogliere la sfida" afferma Adele Nardulli, Owner e Ceo di Landoor e presidente di Federlingue. "La macchina – prosegue - può infatti supportarci nelle 'hard skills', le competenze tecniche, ma a fare davvero la differenza sono le 'soft skills', le competenze 'human'". "Il Project Manager linguistico è la sintesi di tutte queste competenze. Per questo abbiamo dato vita al corso: formiamo professionisti che hanno e avranno un ruolo nel mondo tecnologico di domani", conclude Nardulli. (Com)