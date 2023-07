Speciale scuola: nave scuola "Amerigo Vespucci" a Dakar, grande affluenza di pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata di visite della nave scuola della Marina militare italiana "Amerigo Vespucci" a Dakar ha registrato una “grande affluenza” di pubblico. Lo riferisce l'ambasciata d’Italia in Senegal su Facebook. “Oltre duecento persone hanno potuto visitare la Nave simbolo della nostra tradizione marinara, scambiando con l'equipaggio e i cadetti dell'Accademia Navale”, scrive l’ambasciata. La nave scuola è giunta nel porto della capitale senegalese, dove sosterà fino al primo agosto nell'ambito del tour mondiale avviato a Genova e che si concluderà nel 2025. Lo scalo, scelto in virtù della collaborazione privilegiata con l'Italia e della posizione strategica in Africa occidentale, sarà l'unico in Africa subsahariana. L'ambasciata ha promosso un programma di diplomazia marittima e scientifica in raccordo con il ministero degli Esteri e con l'addettanza militare a Rabat. Il programma di giornata comprende le visite di cadetti della Marina militare senegalese e di studenti del Liceo di Thiès e dell'Università di Dakar, la proiezione del video "Siamo mare" curato di Roberto Danovaro, professore ordinario di biologia marina dell'Università politecnica delle Marche, e la Santa Messa celebrata dal Nunzio apostolico di Dakar insieme al cappellano di bordo. (Res)