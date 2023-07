Roma: Giannini (Lega): parco del Pineto, area giochi chiusa a bambini, ma fruibile a clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Pineta Sacchetti l'area giochi Pierluigi De Paola, in via Francesco Albergotti, "è stata chiusa da tempo con il lucchetto dal Municipio ed è impossibile da frequentare per famiglie e bambini, ma di giorno e di notte diventa piacevole dimora di sbandati e clandestini che la riempiono di rifiuti, bottiglie di alcolici e giacigli di fortuna, tra cui reti e materassi". Così in una nota Daniele Giannini, dirigente regionale e responsabile Enti Locali della Lega del Lazio. "Una terra di nessuno - aggiunge - dove abbiamo constatato la presenza anche di un portafogli aperto e vuoto, probabile provento di furti, e addirittura di un barbecue, dove questi soggetti gozzovigliano, esponendo tutti a un grandissimo pericolo di incendi dovuto alla presenza del vicino parco del Pineto. Proprio il suddetto parco - spiega ancora Giannini - è anch'esso colmo di bivacchi, insediamenti abusivi e immondizia ovunque Si tratta di situazioni gravi e impossibili da tollerare che mettono a gravissimo repentaglio la sicurezza, il decoro e la fruibilità dei nostri quartieri - conclude - ormai abbandonati dai Municipi XIII e XIV a guida Pd".(Com)