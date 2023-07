Vietnam: oltre 6,6 milioni di turisti internazionali nel periodo gennaio-luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha accolto oltre 6,6 milioni di turisti internazionali nei primi sette mesi del 2023, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio generale di statistica. Gli arrivi sono stati 6,9 volte di più rispetto allo stesso periodo del 2022 ma restano al di sotto del livello del 2019, prima della pandemia di Covid-19 (67,5 per cento del totale del periodo corrispondente). A luglio, per la prima volta dall’inizio dell’anno, è stata superata la soglia del milione di visitatori, con un aumento del 6,5 per cento rispetto a giugno. I turisti sono giunti prevalentemente in aereo: 87,6 per cento, contro l’11,6 per cento arrivato via terra e l’0,8 per cento via mare. La Corea del Sud è al primo posto per provenienza (1,9 milioni di persone), seguita dalla Cina (738 mila) e dagli Stati Uniti (445 mila). Il turismo nazionale vietnamita ha registrato 12,5 milioni di presenze a luglio e 76,5 milioni nel periodo gennaio-luglio. Le destinazioni con maggiori incrementi sono state Da Nang (40,3 per cento), Can Tho (27,2), Dong Nai (23,6), Ho Chi Minh (23,4), Quang Ninh (21,8), Hai Phong (14,4) e Hanoi (11,8).(Fim)