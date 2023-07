Pakistan: Cina condanna attentato a Khar, continueremo a collaborare contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha espresso "profondo sgomento" per l'attentato suicida avvenuto ieri a Khar, nel distretto di Bajaur, in Pakistan, durante un raduno del partito Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (Jui-F, Associazione degli Ulema dell'Islam). "Pechino si oppone fermamente a ogni forma di terrorismo e condanna con forza l'attacco dinamitardo contro i civili", si legge in una nota del ministero degli Esteri. "Continueremo a sostenere fermamente il Pakistan nel contrasto del terrorismo e ci impegneremo con forza per eradicarlo, assicurare la stabilità e proteggere la vita delle persone", conclude la nota. Intanto il numero delle vittime continua a salire: sono più di 50. Sono in corso indagini ma l'ipotesi dell'attacco suicida è stata confermata dall'ispettore generale della polizia della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, Akhtar Hayat Khan. Non ci sono rivendicazioni al momento. Negli ultimi mesi gli attentati sono aumentati nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e del Belucistan, soprattutto ad opera del gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, che a novembre hanno messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo.(Cip)