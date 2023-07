Pil: Pagano (Pd), crescita fermata, con Meloni si torna in "zona retrocessione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non appena l'impronta del governo Meloni ha avuto il tempo di fare effetto, siamo tornati in 'zona retrocessione'. Se dopo un biennio di crescita solida e sostenuta sprofondiamo agli ultimi posti della classifica Ue, facendo peggio di Germania, Francia e Spagna, lo dobbiamo senza dubbio alle scelte fatte in questi mesi. Nessuno provi a giustificarsi o sviare. Non si tratta di congiunture negative o sfortuna, questi sono i risultati della palese incapacità di questo governo di gestire i processi economici e favorire gli investimenti. Lo stop al Superbonus, il rallentamento del Pnrr a causa dell'inutile cambio di governance, così come la scelta di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti, sono tutti segnali sbagliati, che hanno generato prudenza negli operatori economici e dissuaso le famiglie ad avviare qualsiasi iniziativa. Verrebbe da dire 'chi è causa del suo mal, pianga se stesso', se non fosse che a rimetterci sono gli italiani". Lo afferma Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio alla Camera.(Rin)