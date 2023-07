Fisco: Albano su payback, prossimamente tavolo al Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno del decreto legge Caldo "approvato dal Consiglio dei ministri è prevista una proroga dal 31 luglio al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale". Lo dichiara il sottosegretario all'Economia ed alle Finanze, Lucia Albano, che aggiunge: "La normativa del payback risale al 2015, ma è stata resa operativa solo dal governo precedente. Questa paradossale e complessa vicenda è stata ereditata dal governo Meloni che, fin dal suo insediamento, si è adoperato per risolvere la questione prima in legge di Bilancio, poi con il decretyo legge Bollette attraverso lo stanziamento di un miliardo, fino ad arrivare alle misure previste nel decreto legge Caldo. La proroga del termine di pagamento accoglie una richiesta unanime presentata dagli stakeholder, avallata anche dalle recenti sentenze cautelari dei Tar, e apre una finestra temporale utile per effettuare ulteriori approfondimenti. Nelle prossime settimane convocherò un tavolo al ministero dell'Economia e Finanze con i rappresentanti di categoria per individuare possibili soluzioni strutturali". (Rin)