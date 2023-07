Ucraina: autorità di Kryvyj Rih, numero feriti da attacco russo sale a 53

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 53 il numero di persone che hanno riportato ferite a seguito di un attacco russo contro Kryvryj Rih. Lo ha detto il capo del Consiglio di difesa di Kryvyj Rih, Oleksandr Vilkul, nel corso di una diretta televisiva. "Le informazioni più recenti sono le seguenti: 53 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. Tra i feriti, tre persone sono in condizioni gravi e una in condizioni molto gravi", ha detto Vilkul. Inoltre, secondo il funzionario, i lavori per la rimozione delle macerie “potrebbero durare fino a sera”. (Kiu)