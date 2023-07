Guatemala: presidenziali, segretario generale Osa in visita per esaminare crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, si reca oggi in Guatemala per esaminare - su invito del presidente, Alejandro Giammattei -, la crisi politica apertasi dopo il primo turno delle elezioni generali. "Noi vogliamo andare nel più breve tempo possibile in visita in Guatemala", ha detto mercoledì scorso Almagro, durante una sessione del Consiglio dell'Osa. "Riteniamo che il momento sia lunedì (31), giorno in cui ci recheremo a Città del Guatemala", ha aggiunto. Il segretario generale ha detto che spera di incontrare i principali protagonisti delle tensioni che mettono in allarme il Paese e la comunità internazionale in vista del ballottaggio del 20 agosto. (segue) (Was)