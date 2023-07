Energia: Libiano, terminato studio ambientale del blocco a gas offshore 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Ambiente del Libano ha concluso lo studio di valutazione di impatto ambientale sull'esplorazione e la produzione di gas del Blocco 9 (Qana 31-1), nel Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato oggi il dicastero libanese in una nota. Il documento tecnico di 16 pagine è stato inviato al dicastero dell’Energia di Beirut. Lo studio è stato preparato dal gruppo Rsk Environnement, su richiesta della compagnia petrolifera francese TotalEnergies. Nel 2018 un consorzio formato dalla francese TotalEnergies (40 per cento), dall'italiana Eni (40 per cento) e dalla russa Novatek (20 per cento) aveva ottenuto le prime licenze di esplorazione e sfruttamento offshore rilasciate dal Libano per i blocchi offshore 10 e 9, situati in un’area contesa con Israele. La disputa sui confini marittimi (e il gas) israelo-libanese è stata risolta con la firma, nell’ottobre 2022, di un accordo mediato degli Stati Uniti. La struttura del consorzio è cambiata dopo che Novatek si era ritirata nell'agosto 2022, a causa delle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto russo-ucraino. Le quote in capo ai russi erano state acquisite lo scorso settembre dallo Stato libanese, che le ha poi vendute a TotalEnergies. A gennaio 2023, QatarEnergy è entrata ufficialmente come partner del consorzio che dovrebbe avviare le perforazioni nei blocchi numero 4 e numero 9 già a partire dal prossimo settembre. (Lib)