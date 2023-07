Carburanti: Urso, riforma settore in Cdm dopo aver reperito risorse necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Domani, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, presenteremo in maniera compiuta a tutta la filiera la riforma del settore che avevamo promesso. “Presenteremo il disegno di legge in maniera compiuta, aspetteremo le indicazioni del Parlamento e quando avremo reperito le risorse necessarie per completare il progetto, lo presenteremo in Consiglio dei ministri”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa sui prezzi dei carburanti e sull’obbligo di esposizione dei prezzi medi dal primo agosto. (Rin)