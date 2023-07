Speciale difesa: Algeria, un terrorista “si arrende” ai militari al confine con il Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presunto terrorista si è consegnato alle autorità militari nel settore di Bordj Badji Mokhtar, nella sesta regione militare algerina, al confine con il Mali. L’uomo identificato come Warti Najim bin Taher si è unito ai gruppi terroristici nel Sahel nel 2011, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa. Il terrorista era in possesso di un fucile mitragliatore, un fucile automatico d’assalto Kalashnikov, due caricatori e una quantità non meglio precisata di munizioni. (Ala)