Speciale difesa: Cina-Mauritania, premier Li a colloquio con presidente Ghazouani, focus su cooperazione

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, ha ricevuto ieri a Pechino il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, con cui ha discusso la futura traiettoria di sviluppo delle relazioni bilaterali. Cina e Mauritania sono due Paesi in via di sviluppo che condividono posizioni simili su molte questioni internazionali e regionali, si sostengono a vicenda e hanno stretto “una profonda amicizia”, ha osservato Li. Il premier ha apprezzato il sostegno “coerente e inequivocabile” della Mauritania su questioni relative agli interessi fondamentali della Cina, promettendo continua assistenza a Nouakchott nella difesa della sua sovranità e integrità territoriale. I due Paesi dovrebbero rafforzare gli scambi su sanità, agricoltura, energia e infrastrutture, oltre che cooperare lungo la Nuova via della seta promossa dalla Cina a beneficio dei rispettivi popoli, ha concluso Li. (Cip)