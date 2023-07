Speciale difesa: Maldive-Giappone, ministra Difesa Didi incontra ministro Esteri Hayashi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, in visita nelle Maldive, è stato ricevuto ieri dalla ministra della Difesa di quel Paese, Mariya Ahmed Didi. Lo ha reso noto tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui Hayashi ha definito la sicurezza un "pilastro" della cooperazione tra i due Paesi. Tokyo - ha spiegato il ministro - intende approfondire ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi su questo fronte, per tutelare un ordine internazionale libero e aperto nell'Indo-Pacifico. In occasione della visita di Hayashi, il Giappone ha donato alle Maldive una imbarcazione antincendio e altri sistemi per la sicurezza marittima. La ministra Didi ha espresso la gratitudine del Paese per l'assistenza del Giappone in aree come il contrasto agli incendi, la sicurezza marittima e la risposta ai disastri naturali. (Git)