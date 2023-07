Grecia: Bonatti realizza nuova stazione di compressione gas a Komotini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonatti realizzerà a Komotini, in Grecia, su base Epc (contratto di prestazione energetica), una nuova stazione di compressione per Desfa, la società che gestisce il sistema di trasporto nazionale del gas nel Paese balcanico. Lo rendo noto un comunicato di Bonatti. La stazione sarà realizzata nell’area orientale della Grecia, non lontano dalle frontiere della Turchia e della Bulgaria, in una zona strategica per il passaggio delle pipeline che costituiscono le dorsali del “corridoio meridionale”. La nuova stazione di compressione, infatti, alimenta il gasdotto Gas Interconnector Greece-Bulgaria - Igb e la rete di distribuzione greca. L’impianto sarà collegato anche alla rete bulgara del gas: l’obiettivo strategico è ricercare un rafforzamento delle forniture al sud e al centro del continente europeo. Bonatti fornirà al cliente Desfa ingegneria, acquisto dei materiali e costruzione dell'impianto. Lo scopo del lavoro prevede l'installazione di tre compressori Bh (è già contemplata l’eventuale estensione a un quarto compressore) di ultima generazione. (segue) (Com)