Grecia: Bonatti realizza nuova stazione di compressione gas a Komotini (2)

- Una caratteristica molto importante della nuova stazione di compressione sarà la qualificazione H2 Ready dell’impianto, che consente di operare anche con l’idrogeno in vista delle future evoluzioni del mercato dell’energia. Il progetto, già in corso di esecuzione, sarà approcciato secondo una logica “fast-track”, volta alla massima compressione del programma di lavoro, che verrà completato in 22 mesi. La nuova acquisizione rappresenta una conferma per Bonatti nel suo ruolo di “Epc contractor” in Grecia. Segue, infatti, l’esperienza nel Paese sul progetto “Tap - Trans Adriatic Pipeline”, che ha visto la realizzazione di due terzi del tratto greco, e sul progetto di sviluppo della raffineria Motor Oil Hellas di Corinto. (Com)