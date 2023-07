Roma: “Sounds from Ukraine” a Forte Antenne il 3 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a Forte Antenne a Roma, dalle 20:00 fino alla tarda notte del 3 agosto, “Sounds from Ukraine”, in cui suoneranno “i migliori musicisti della scena elettronica e techno ucraina, residenti in Ucraina, Germania e Italia. È quanto comunicato dall'ambasciata tedesca a Roma, che organizza l'evento a ingresso libero con quella ucraina nell’ambito della mostra fotografica “Contra spem spero. Storie dall’Ucraina», visitabile fino al 27 agosto al Mattatoio. L'artista ucraino Dmytro Fedorenko (Kotra), cofondatore di “I shall sing until my land is free” con Zavoloka, ha dichiarato: “La resistenza ucraina ha bisogno di sostegno. La nostra difesa territoriale, i nostri ospedali, le squadre d’evacuazione e tutti i volontari locali hanno bisogno del nostro appoggio per svolgere il loro lavoro. Eventi come questo sono importanti per far capire alla gente in altri Paesi che l’Ucraina non è un Paese lontano e che è importante essere solidali con noi. Siamo molto più vicini ai Paesi dell’Europa di quanto si pensi. Sia geograficamente, sia culturalmente”. A sua volta, l'ambasciatore di Germania a Roma, Viktor Elbling, ha affermato: “Stiamo al 100 per cento al fianco dell’Ucraina. Sosteniamo i nostri partner in Ucraina economicamente, politicamente, militaramente e anche culturalmente. È giusto organizzare un concerto con artisti ucraini in cui si balla mentre è in corso la violenta guerra di aggressione di Putin? Io penso assolutamente di sì. È un forte segnale che l’Ucraina è viva, che la cultura e l’arte dell’Ucraina sono vive e che la gente sosterrà l’Ucraina finché questa terribile guerra sarà finita.” (segue) (Com)