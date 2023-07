Roma: “Sounds from Ukraine” a Forte Antenne il 3 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, “l'amore per la libertà è sempre stato insito nella cultura ucraina e l'Ucraina è sempre stata famosa per i suoi talenti musicali unici. La musica elettronica non fa eccezione. Ringraziamo l'ambasciata della Repubblica federale di Germania per questo progetto culturale e per l'attenzione al segmento moderno della musica ucraina. In realtà, la musica elettronica esisteva in Ucraina anche ai tempi dell’Urss, ma, come tutto ciò che aveva un tocco di franchezza e libertà, era sotto un grande tabù. Solo dopo aver ottenuto l'indipendenza, i musicisti ucraini sono stati in grado di uscire dall'ombra e finalmente esibirsi non solo all'interno del paese, ma anche al di fuori dei suoi confini. Ci auguriamo che gli amanti della techno apprezzeranno i ritmi della musica elettronica dei musicisti ucraini”. (Com)