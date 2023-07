Spagna: popolari, trattative con JxCat per investitura Feijoo non sono sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative tra il Partito popolare (Pp) spagnolo e Uniti per la Catalogna (JxCat) per una possibile investitura alla presidenza del governo del leader conservatore, Alberto Nunez Feijoo, "non sono state e non sono sul tavolo". Lo ha detto la segretaria generale dei popolari, Cuca Gamarra, nel corso di una conferenza stampa. "Siamo un partito serio. Questo significa che le questioni di cui alcuni vogliono parlare non fanno e non faranno mai parte dell'approccio del Pp al futuro del nostro Paese. Abbiamo un modo di intendere la politica che passa attraverso il quadro costituzionale", ha dichiarato Gamarra. (Spm)