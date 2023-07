Imprese: Paterna (Fd'I), congratulazioni Maria Beatrice Ranucci, presidente Coldiretti Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Lazio di Fratelli d'Italia, Valentina Paterna, in una nota esprime le sue congratulazioni alla neo eletta presidente di Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci. "Le mie più sincere congratulazioni a Maria Beatrice Ranucci, eletta alla guida di Coldiretti Viterbo, che sono convinta saprà portare avanti il prezioso lavoro svolto dall'associazione e da Mauro Pacifici, al quale desidero rivolgere un sentito ringraziamento per quanto fatto nei suoi anni di presidenza", spiega Paterna. "Sono tante le sfide che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi a supporto e a tutela del settore agroalimentare e come presidente della commissione Agricoltura rinnovo alla neoeletta e a tutta la dirigenza della Coldiretti Viterbo la massima disponibilità a collaborare nell'interesse della crescita del nostro territorio, strategico per il Lazio e da sempre sinonimo di eccellenza e grande qualità", conclude. (Com)