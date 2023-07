Iran-Siria: visita ministro Esteri Miqdad per discutere di ultimi sviluppi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degi Esteri della Siria, Faisal al Miqdad, a capo di una delegazione di alti funzionari del governo di Damasco, si trova da ieri in visita ufficiale in Iran, dove sono previsti incontri con l’omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, e con altri rappresentanti delle autorità di Teheran. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana statale “Sana”, precisando che l’obiettivo della visita è rafforzare le relazioni bilaterali siro-iraniane e portare avanti la consultazione sui principali fascicoli di interesse comune. Secondo il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, inoltre, il viaggio di Miqdad e della delegazione al suo seguito, che durerà diversi giorni, è teso a dare seguito al partenariato strategico globale e agli accordi siglati lo scorso maggio, in occasione della visita in Siria del presidente della Repubblica islamica, Ebrahim Raisi. Secondo un comunicato stampa dell’ambasciata iraniana a Damasco, infatti, “la delegazione siriana comprende il ministro dell’Economia e del Commercio estero, Mohammed Samer al Khalil, e il ministro delle Telecomunicazioni e della Tecnologia, Iyad al Khatib”. (segue) (Res)