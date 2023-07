Iran-Siria: visita ministro Esteri Miqdad per discutere di ultimi sviluppi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, durante riunioni della Commissione economica mista siro-iraniana a Teheran, che andranno avanti per tutta la settimana, è prevista l’attuazione dei 15 protocolli di intesa firmati durante la visita di Raisi. Tali accordi riguardano infatti diversi settori, in particolare l’energia, l’agricoltura, le zone franche, le comunicazioni, la rete ferroviaria e l’aviazione civile. La visita, peraltro, segue di poco l’annuncio da parte del governo della Repubblica islamica dell’intenzione di stabilire una zona franca nella Siria centrale, per promuovere gli investimenti iraniani nel Paese e per rafforzare le relazioni economiche tra Damasco e Teheran. “Le zone franche sono tra i fattori più importanti nell’economia nazionale siriana, oltre a costituire una base per gli investimenti e a rappresentare piattaforme di importazione e di esportazione”, ha dichiarato, a tal proposito, il direttore della Camera di commercio congiunta tra Siria e Iran, Fahd Darwish. Inoltre, il ministro iraniano delle Telecomunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione, Issa Zarepour, la scorsa settimana aveva annunciato che Teheran avrebbe contribuito alla produzione, in Siria, di satelliti per le comunicazioni. (Res)