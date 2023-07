Cina: maltempo a Pechino, morte due persone nel distretto di Mentougou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte a causa delle forti piogge che hanno colpito il distretto di Mentougou, a Pechino, a partire dal fine settimana. Lo riporta l'emittente di Stato della Cina "Cctv". Le precipitazioni record provocate dal tifone Doksuri hanno costretto decine di migliaia di abitanti a evacuare la capitale cinese negli ultimi giorni. Durante la notte, Pechino è stata colpita in media da 140,7 millimetri di pioggia. Più di 31 mila persone sono state evacuate dalle loro case, con lavori interrotti in oltre quattromila cantieri e ispezioni in quasi 20 mila edifici. Più di 180 voli sono stati cancellati, mentre i punti panoramici della città sono stati chiusi.(Cip)