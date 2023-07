Niger: Cremlino, auspichiamo il ripristino della legalità nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca auspica il “rapido ripristino della legalità” in Niger e chiede “moderazione” alle parti coinvolte nel conflitto. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Per quanto riguarda il Cremlino, stiamo monitorando la situazione in Niger con molta attenzione, soprattutto alla luce del fatto che nell'ultima settimana ci siamo effettivamente occupati di affari africani molto strettamente", ha affermato il portavoce russo. "Sosteniamo il rapido ripristino della legalità nel Paese, sosteniamo la moderazione di tutte le parti coinvolte. E, naturalmente, vogliamo che il Niger torni alla via costituzionale e continui a risolvere gli enormi compiti che ostacolano lo sviluppo di questo Paese", ha concluso Peskov. (Rum)