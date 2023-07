© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo mercoledì, il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, terranno una conversazione telefonica. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il funzionario russo ha aggiunto che la data per la visita del leader russo in Turchia non è stata ancora fissata. (Rum)