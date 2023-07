Pnrr: Pd Napoli, revisione del governo senza concertazione aumenta differenze tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La revisione del Pnrr da parte del governo senza nessuna concertazione con sindaci e organizzazioni sindacali, significa abbandonare i comuni e acuire le differenze, significa trasformare questo straordinario strumento da opportunità a svantaggio competitivo. Significa segnare le già marcate differenze tra nord e sud". E' quanto dichiarano in una nota Giuseppe Annunziata e Antonietta Garzia (rispettivamente segretario metropolitano e responsabile iniziativa politica). "Il Partito democratico di Napoli non intende assistere inerme a questo ennesimo atto eversivo del governo più a destra di sempre nel nostro Paese rispetto alla nostra carta costituzionale. La segreteria metropolitana invita tutti i comuni ad indire consigli comunali straordinari, al fine di votare la mozione con la quale si chiede al governo, che ha tempo fino al 31 agosto per iniziare il negoziato con l'Ue, di individuare subito le nuove fonti di finanziamento e sopperire così al taglio di 13 miliardi di euro destinati ai comuni, e ciò al fine di scongiurare lo stop delle opere già cantierate e di lasciare in un limbo "sine die" quelle prossime ad essere cantierate", concludono gli esponenti della Segreteria. (Ren)