Niger: Tajani sente Borrell e Colonna, Italia in prima linea per affrontare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è in prima linea per affrontare la crisi in Niger. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rendendo noto di aver sentito telefonicamente l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e l’omologa francese, Catherine Colonna. “L'Italia è in prima linea per affrontare la crisi in Niger. Ho avuto colloqui telefonici con l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell e il ministro degli Esteri francese Colonna. Lavoriamo a una soluzione diplomatica a tutela della democrazia”, ha scritto Tajani, aggiungendo che gli italiani in Niger vengono seguiti “costantemente”. (Res)