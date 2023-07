Napoli: polizia locale, oltre 1500 controlli al tpl non di linea nel primo semestre 2023 nell'area aeroportuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Aeroportuale, nel primo semestre 2023, oltre che l'attività di controllo della disciplina della sosta e della viabilità nell'area di sedime aeroportuale, ha svolto una costante attività di controllo del trasporto pubblico non di linea. Sono stati oltre 1500 i controlli effettuati. Sono stati 28 i tassisti sanzionati e 25 quelli segnalati al servizio trasporto pubblico, mentre altri 3 per le gravi violazioni commesse sono stati sottoposti al ritiro della licenza, durante i controlli gli uomini della Polizia Locale hanno inoltre sorpreso 3 tassisti abusivi i cui veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. E' stata inoltre attivata dal 4 luglio la Zona a Traffico Controllato ( Ztc) ovvero un sistema informatizzato di gestione della viabilità aeroportuale che permette a passeggeri e/o accompagnatori di transitare per 15 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti il terminal passeggeri e che in caso di superamento del limite di tempo consente l'accertamento automatico delle violazioni che prevede una multa da 83 euro. Con l'utilizzo di questo sistema e nei primi 15 giorni sono state ben 2700 le infrazioni accertate.(Ren)