I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: Borrell, condanniamo inaccettabile colpo di stato, Bazoum unico presidente legittimo - L'Unione europea si associa alle ferme condanne espresse dai capi di Stato della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) contro l'inaccettabile colpo di stato effettuato in Niger. E' quanto si legge in una nota dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell sulla situazione in Niger. "Il presidente Mohamed Bazoum, democraticamente eletto, resta l'unico capo di Stato in Niger. Qualsiasi autorità diversa dalla sua non può essere riconosciuta. Deve riconquistare, senza indugio e senza condizioni, la libertà e il controllo del suo alto ufficio", ha detto Borrell. "L'Unione europea sostiene tutte le misure adottate dall'Ecowas in risposta a questo colpo di stato e le sosterrà rapidamente e con determinazione. L'Unione europea contesta ogni accusa di ingerenza straniera. È importante che la volontà del popolo del Niger, espressa dai voti, sia rispettata. Riteniamo i golpisti responsabili di qualsiasi attacco a civili, personale diplomatico o strutture", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (segue) (Res)