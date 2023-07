I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: assalti ai magazzini, governatore impone coprifuoco di 24 ore - Il governatore dello Stato di Adamawa, nel nord-est della Nigeria, ha dichiarato un coprifuoco di 24 ore in seguito al saccheggio di negozi di alimentari e magazzini nella capitale amministrativa, Yola. Secondo quanto riferito dai media locali, centinaia di persone sono state filmate mentre irrompevano nei magazzini, portavano via sacchi di grano, cartoni di pasta e altri oggetti domestici. Su ordine del governatore Ahmadu Umaru Fintiri, il personale di sicurezza è stato dispiegato per far rispettare il coprifuoco. Il mese scorso il presidente Bola Tinubu ha annunciato la revoca del regime di sussidi sul carburante, che ha portato a un aumento dei prezzi del cibo e della benzina. L'economia nigeriana è stata anche indebolita dalla recessione e dalle continue ricadute della pandemia di Covid-19. (segue) (Res)