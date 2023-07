I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: oppositore Sonko inizia sciopero della fame dopo il suo arresto - L'oppositore senegalese Ousmane Sonko, arrestato la scorsa settimana con l'accusa aver incitato all'insurrezione e altri crimini e reati, ha iniziato uno sciopero della fame. “Di fronte a tanto odio, bugie, oppressione, persecuzione, ho deciso di resistere. Osservo da questa domenica uno sciopero della fame”, ha scritto su Facebook l'oppositore politico, prima di invitare “tutti i detenuti politici a fare lo stesso”. Sonko sarà interrogato oggi da un giudice che deciderà se mantenere o meno le accuse a suo carico. In una conferenza stampa tenuta ieri, gli avvocati di Sonko hanno accusato i pubblici ministeri accusandoli di non avevano rispettato i diritti del loro assistito. Secondo Massokhna Kane, uno degli avvocati di Sonko, quest'ultimo non è colpevole di nulla se non di fare politica e non dovrebbe essere tenuto in detenzione. (segue) (Res)