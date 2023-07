I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: stampa, sindaco Istanbul fa pressioni per dimissioni leader opposizione Kilicdaroglu - Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha intensificato la sua campagna per esercitare pressioni sul presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e leader dell'opposizione, Kemal Kilicdaroglu, e sui suoi principali collaboratori, affinché si dimettano dai rispettivi incarichi. Secondo il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, Imamoglu intende conquistare la testa del Chp per presentarsi come alternativa al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alle prossime elezioni presidenziali. La scorsa settimana, infatti, aveva lanciato un nuovo sito web, intitolato “Change for Power”, che in poco tempo aveva registrato circa 10 mila condivisioni. Del resto, le pressioni del sindaco di Istanbul sulla dirigenza del partito, si erano già intensificate a seguito della sconfitta alle elezioni presidenziali dello scorso maggio, che hanno riconfermato Erdogan per un terzo mandato alla presidenza della Repubblica di Turchia. Per questo, Imamoglu intende preparare il terreno per un cambiamento globale in seno al partito, a livello “di generazione e di strategia”. In questi mesi, Imamoglu avrebbe persino pensato di fondare un nuovo partito, alleandosi con la presidente del Partito buono (Iyi), Meral Aksener, che lo aveva inizialmente proposto come candidato della coalizione di opposizione alle ultime presidenziali, minacciando di uscire dall’Alleanza per la nazione quando il suo nome era stato escluso. Il sindaco di Istanbul, infatti, ha espresso più volte il proprio rammarico di fronte all’“incapacità” dell’opposizione di realizzare l’aspirazione al cambiamento del popolo turco, sottolineando la necessità di trarre lezione dagli errori del passato per elaborare una nuova linea politica. (segue) (Res)