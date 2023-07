© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: proseguono gli scontri nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh - Proseguono gli scontri tra fazioni palestinesi rivali scoppiati ieri nel campo profughi di Ain al Hilweh, il più grande del Libano dove vivono oltre 54 mila persone. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, ricordando che nella giornata di ieri sono rimaste uccise sei persone, tra cui un alto ufficiale della sicurezza palestinese, Abu Ahmad al Armouchi, quattro delle sue guardie del corpo e un esponente del gruppo islamista salafita al Shabab al Muslim. Gli scontri sono ripresi questa mattina dopo alcune ore di calma. L'ambasciatore palestinese in Libano, Achraf Dabour, che si trovava al Cairo, è arrivato nella città di Sidone, situata vicino al campo profughi, durante la notte e ha tenuto un incontro con il Segretario regionale delle fazioni dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Fathi Abou a Ardat, e il capo del comitato di dialogo libanese-palestinese, Bassel Hassan. In questa occasione, è stato posto l'accento sulla necessità di proseguire il coordinamento e la cooperazione “per superare questa fase pericolosa”. I partecipanti hanno condannato "l'assassinio dell'alto funzionario della sicurezza palestinese e delle sue guardie del corpo”, e hanno evidenziato la necessità di “lavorare con fermezza per porre fine a questi fenomeni”. Al termine dell’incontro è stato concordato di formare una commissione d’inchiesta “per consegnare gli assassini alla giustizia palestinese”. Gli scontri tra i gruppi rivali sono frequenti ad Ain al Hilweh, che ospita più di 54 mila rifugiati palestinesi, ai quali si sono aggiunti negli ultimi anni migliaia di palestinesi in fuga dal conflitto civile in Siria. (segue) (Res)