- Arabia Saudita: confiscate oltre 150.000 pillole di Captagon vicino confine con Giordania - L’Autorità per la zakat, le imposte e le dogane dell’Arabia Saudita (Zatca) ha confiscato ieri 151.139 pillole di captagon nascoste in tre automobili giunte al porto di Hadithah, nei pressi del confine con la Giordania. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Nella prima vettura, erano nascoste 43.000 pillole di captagon, un anfetaminico sviluppato negli anni ‘60 come farmaco contro narcolessia e disturbi dell’attenzione dal gruppo tedesco Degussa Pharma e inserita nel 1986 nella lista delle sostanze psicotrope dell’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu). Altre 45.349 pillole sono state trovate, invece, nel serbatoio del compressore d’aria della seconda vettura, mentre le restanti 62.790 sono state scoperte nel radiatore di una terza automobile. Le autorità di Riad hanno precisato che il Regno sta intensificando i suoi sforzi per combattere il traffico di Captagon, che secondo diversi osservatori viene utilizzato dai miliziani dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico. Dopo il divieto di commercializzazione del captagon in Europa occidentale, la vendita di questa sostanza, dopo una prima fase di diffusione sul mercato nero in Bulgaria, è passata, attraverso la Turchia, in Medio Oriente. La sua produzione, invece, è situata attualmente soprattutto nell’area a cavallo del confine tra Libano e Siria. A favorirne la diffusione nella regione, oltre alla facilità di produzione artigianale e ai costi ridotti, è stato il fatto che questa sostanza non è inclusa tra quelle esplicitamente vietate dalle autorità religiose. (Res)