I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria-Cina: ambasciatore cinese, la visita di Tebboune favorirà futuri progetti comuni - La recente visita del presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in Cina è stata un successo sotto tutti gli aspetti e favorirà la realizzazione di importanti progetti, soprattutto nel settore delle infrastrutture. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Repubblica popolare cinese ad Algeri, Li Jian, in una conferenza stampa nella capitale algerina, secondo quanto riferito dal quotidiano generalista algerino filo-governativo "El Moudjahid", specificando che il viaggio di Tebboune nella Repubblica popolare "rafforzerà i legami di amicizia e collaborazione tra i due Paesi". L'ambasciatore, inoltre, ha sottolineato l'importanza dei colloqui tra il presidente Tebboune e l'omologo cinese, Xi Jinping, che hanno permesso di affrontare diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. Inoltre, le due parti hanno ribadito il loro impegno nel cercare soluzioni politiche e pacifiche alle crisi in Palestina, Yemen, Siria, Mali e Sudan. Per quanto riguarda la questione del Sahara occidentale, l'ambasciatore cinese ha ribadito che la posizione della Cina a sostegno degli sforzi delle Nazioni Unite per raggiungere una "soluzione pacifica e giusta" è rimasta invariata, come indicato dal presidente Tebboune nella dichiarazione congiunta rilasciata durante la visita in Cina, iniziata lo scorso 17 luglio con l'obiettivo di rafforzare le "forti e profonde relazioni" tra Algeri e Pechino. Li Jian, inoltre, ha elogiato la recente elezione dell'Algeria come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando che "ciò favorirà una maggiore cooperazione tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi per promuovere la pace nel mondo". Infine, nel corso della conferenza stampa, il diplomatico cinese ha ribadito il sostegno del suo Paese all'adesione dell'Algeria al gruppo Brics, il blocco dei Paesi emergenti che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e ha accolto con favore le azioni intraprese dall'Algeria sotto la guida del presidente Tebboune. (segue) (Res)