I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Egitto: la popolazione del Paese raggiunge i 105 milioni di abitanti - La popolazione dell’Egitto è aumentata, negli ultimi 57 giorni, di un quarto di milione di persone, in linea con l’incremento demografico che ha portato gli abitanti del Paese a toccare quota 105 milioni. Lo ha reso noto Hussein Abdel Aziz, consigliere del direttore dell'Agenzia centrale per la mobilitazione e le statistiche dell’Egitto, in una dichiarazione rilasciata a un’emittente televisiva locale. Inoltre, come ha spiegato Abdel Aziz, "secondo i dati del ministero degli Affari esteri, il numero di egiziani all’estero oscilla tra i 10 milioni e i 12 milioni”, mentre le stime relative alla popolazione totale del Paese (tra abitanti effettivi ed espatriati) “sono vicine a quelle delle Nazioni Unite, secondo le quali la popolazione totale dell’Egitto oscilla tra i 112 e i 113 milioni". (segue) (Res)