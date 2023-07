I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: riserve in valute forte aumentate del 2 per cento nel 2022 - Le riserve di valute forte del Marocco sono aumentate del 2,1 per cento a 337,6 miliardi di dirham (31,6 miliardi di euro) nel 2022, equivalenti a cinque mesi e 13 giorni di importazioni di beni e servizi. Lo ha reso noto la Banca centrale nella sua relazione annuale sulla situazione economica, monetaria e finanziaria per l'anno 2022. Tale sviluppo è dovuto principalmente al finanziamento esterno netto della tesoreria, che ammonta a 29,6 miliardi (2,7 miliardi di euro), mentre le riserve nette delle banche sono nuovamente diminuite del 17 per cento a 19,7 miliardi di dirham (1,8 miliardi di euro). (segue) (Res)