- Libia: ministra Esteri riceve ambasciatore Turchia, focus su rilascio visti - La ministra degli Esteri della Libia, Najla el Mangoush, ha discusso con l'ambasciatore turco Kanaan Yilmaz della facilitazione del rilascio dei visti per i cittadini libici. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero libico, specificando che l'incontro ha riguardato il tema del rilascio dei visti di lunga durata gli imprenditori di entrambi i Paesi. Mangoush e Yilmaz hanno discusso anche dello scambio di esperienze e dell'attuazione di programmi di formazione tra i due istituti diplomatici libico e turco. L'ambasciatore ha ribadito il sostegno del suo Paese agli sforzi del Governo di unità nazionale (Gun) e del ministero degli Esteri per mantenere la stabilità nel Paese. L'incontro ha riguardato altresì "le prospettive di cooperazione e sviluppo tra i due Paesi amici e le modalità per valorizzarle e sostenere la cooperazione economica". (Res)