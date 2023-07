Migranti: ministro Interno Tunisia, 1.057 persone hanno lasciato volontariamente Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il primo semestre del 2023, un totale di 1.057 migranti irregolari provenienti dall’Africa subsahariana hanno lasciato volontariamente la Tunisia per rientrare nei loro Paesi di origine, mentre ad altri 2.200 circa è stato impedito l'ingresso nel Paese via terra, attraverso i valichi di frontiera. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno della Tunisia, Kamel Feki, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Hadath", precisando che i migranti attualmente presenti in territorio tunisino sono 80.000, di cui 17.000 solo nella città di Sfax, nell’omonimo governatorato situato sulle coste orientali del Paese. Il ministro ha affermato che, nel periodo dal primo gennaio al 29 luglio dell’anno in corso, le autorità tunisine hanno soccorso più di 15 mila migranti irregolari al largo delle coste del Paese, la maggior parte dei quali provenienti da paesi dell'Africa subsahariana. "Circa 900 corpi di migranti irregolari, la maggior parte dei quali provenienti dall'Africa sub-sahariana, sono stati recuperati nello stesso periodo", ha aggiunto Feki. Il ministro tunisino, inoltre, ha ribadito che le autorità di Tunisi si occupano esclusivamente dei migranti presenti all’interno del territorio nazionale, a prescindere dal loro Paese di provenienza e che non sono responsabili di persone che si trovino al di fuori dei confini. Feki, inoltre, ha smentito le informazioni circolate nei giorni scorsi su presunti maltrattamenti o aggressioni ai danni di migranti in Tunisia. (Tut)