Niger: giunta golpista, Francia cerca “modi e mezzi per intervenire militarmente"

- Il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), la giunta militare insediatasi al potere in Niger in seguito al colpo di Stato, ha accusato la Francia di voler cercare “modi e mezzi per intervenire militarmente in Niger”. In un comunicato letto in diretta dal colonnello maggiore Amadou Abdramane, la giunta denuncia in particolare il fatto che sarebbe avvenuto un incontro tra i soldati francesi, l'ex ministro delle Finanze Hassoumi Massaoudou e l'ex capo della Guardia nazionale del Niger per firmare un documento che autorizzi la Francia a compiere attacchi contro il palazzo presidenziale. Nel frattempo il presidente di transizione del Ciad, Mahamat Deby Itno, ha effettuato una visita a Niamey dopo aver partecipato al vertice straordinario della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ad Abuja, in Nigeria. "A Niamey ho avuto colloqui approfonditi con i leader del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), in particolare con il generale Abdourahamane Tchiani, con il presidente Mohamed Bazoum e con l'ex presidente Mahamadou Issoufou, in un approccio fraterno che mira a esplorare tutte le strade per trovare una soluzione pacifica alla crisi che sta scuotendo questo Paese vicino", ha scritto Deby su Twitter. (segue) (Res)