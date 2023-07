Roma: conosce una donna in un locale e la perseguita, arrestato 69enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 69enne italiano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori, è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia che hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere. Nello specifico, il provvedimento cautelare scaturisce da una richiesta dei Carabinieri di Pomezia a seguito della denuncia-querela sporta pochi giorni prima da una 40enne, la quale, da diverso tempo e pur non avendo mai avuto con l’uomo alcun tipo di relazione o frequentazione, era oggetto di attenzioni non gradite da parte dell’indagato, invaghitosi di lei dopo averla conosciuta per caso in un locale. L’uomo, vedendosi respinto, aveva messo in atto una serie di comportamenti persecutori come continue chiamate e pedinamenti, tanto da ingenerare nella donna un forte timore anche per la propria incolumità. A distanza di pochissimi giorni infatti, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri. (Rer)