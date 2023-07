Decreto Pa bis: Pd, assumere nuovi operatori Parco nazionale Appenino Tosco Emiliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico ha presentato un ordine del giorno al decreto Pa bis che chiede al governo di accogliere la richiesta avanzata dal Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano per procedere all'assunzione di quattro nuovi operatori, analogamente a quanto concesso per il Parco nazionale delle Cinque terre. Lo hanno dichiarato in una nota le deputate del Partito democratico Simona Bonafé, Ilenia Malavasi e Chiara Braga. "In realtà con questo ordine del giorno vogliamo portare l'attenzione sull'importanza strategica dei parchi nazionali che, oltre alle consuete attività di monitoraggio e salvaguardia ambientale e del paesaggio, hanno assunto, e sempre più lo faranno, un ruolo centrale nell'accompagnare la transizione ecologica, facendosi destinatari di numerosi progetti su questo fronte e su quello della messa in sicurezza del territorio”, hanno proseguito. “Infatti, in relazione alle crescenti aspettative riguardanti la custodia di natura e biodiversità, minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici, i Parchi saranno sempre più coinvolti in programmi nazionali ed europei, che necessitano di adeguato personale”, hanno aggiunto. “Il nostro ordine del giorno nasce dalla considerazione che, invece, i Parchi, negli ultimi anni, non hanno potuto beneficiare della facoltà di ampliare la loro dotazioni organiche, così come invece hanno potuto fare altri enti”, hanno spiegato gli esponenti dem. "Il nostro è un ordine del giorno che riguarda specificatamente il Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, ma che, più in generale, intende affrontare la situazione complessiva dei Parchi nazionali – hanno sottolineato -. Stiamo vivendo un'estate dove le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno mostrando il loro volto peggiore, in modo anche drammatico e potenziare la dotazione organica degli enti preposti alla salvaguardia dell'ambiente e della natura ci sembra non solo doveroso, ma urgente", hanno concluso le deputate. (Com)