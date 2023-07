Reddito cittadinanza: Barzotti (M5s), da destra ridicolo tentativo di scaricare colpe su altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra "eviti di coprirsi di ridicolo scaricando su altri la responsabilità di aver gettato nel caos 170 mila famiglie a cui ora sarà tolto il reddito di cittadinanza. Al contrario, il ministro Ciriani e il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Foti, chiedano scusa per la sciatteria con cui il governo sta gestendo questa fase, con i sindaci abbandonati a loro stessi e i Centri per l'impiego impreparati a causa del boicottaggio che Fd'I, Lega e Forza Italia hanno architettato in questi anni al fine di usare il reddito di cittadinanza come arma contro il M5s in campagna elettorale. Ora al governo ci sono loro: se non sono in grado, si facciano da parte". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. (Com)