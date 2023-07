Romania: 40 vigili del fuoco inviati in Francia per assistenza contro incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ispettorato generale della Romania per le situazioni di emergenza partecipa fino al 2 settembre a un programma di pre-posizionamento in Francia con unità specializzate nell'estinzione degli incendi boschivi. Il primo contingente, che comprende 40 vigili del fuoco e tre autopompe, un serbatoio da 30 mila litri e un minibus per il trasporto persone, è diretto verso Marsiglia. "L'obiettivo del programma è ridurre i tempi di risposta in caso di incendi boschivi, rendere più efficiente l'attività di preparazione dei gruppi di intervento appartenenti agli Stati membri, nonché migliorare l'interoperabilità tra le forze partecipanti", afferma l'Ispettorato romeno in un comunicato stampa. Il programma di assistenza è finanziato dall'Ue, è previsto dalla nuova politica sul contenimento degli incendi boschivi nel sud dell'Europa e riunisce squadre antincendio provenienti da Romania, Polonia, Slovenia e Austria. (Rob)